Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti | prove a febbraio | come prepararsi

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Pubblicate le date di svolgimento della prova scritta deldiper. Dal 15 al 192021 le aule dell’Ergife Palace Hotel di Roma verranno adibite per l’inizio della selezione. Ricordiamo che il bando èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020. La procedura è riservata ai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande: essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale; essere volontari in ferma ...