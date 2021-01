Catiuscia Marini a processo: l’ex presidente umbra è accusata di associazione a delinquere per i presunti concorsi pilotati in ospedale (Di martedì 26 gennaio 2021) l’ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, è stata rinviata a giudizio dal gup di Perugia per associazione per delinquere in relazione ai presunti concorsi pilotati all’ospedale di Perugia. Dovranno affrontare il dibattimento anche l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e l’ex sottosegretario e segretario umbro del Partito Democratico Gianpiero Bocci, entrambi finiti agli arresti quando deflagrò l’inchiesta. A processo con loro l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e quello amministrativo Maurizio Valorosi. La prima udienza è stata fissata per il 16 marzo. Secondo la ricostruzione accusatoria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)della Regione Umbria, Pd, è stata rinviata a giudizio dal gup di Perugia perperin relazione aiall’di Perugia. Dovranno affrontare il dibattimento ancheassessore regionale alla Sanità Luca Barberini esottosegretario e segretario umbro del Partito Democratico Gianpiero Bocci, entrambi finiti agli arresti quando deflagrò l’inchiesta. Acon lorodirettore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e quello amministrativo Maurizio Valorosi. La prima udienza è stata fissata per il 16 marzo. Secondo la ricostruzione accusatoria, ...

