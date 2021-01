Barcellona, Jordi Alba ammette: “So di essere uno dei calciatori più odiati” (Di martedì 26 gennaio 2021) La stella del Barcellona Jordi Alba, durante un’intervista ai microfoni di “Movista +” ha ammesso che, nonostante sia diventato uno tra i preferiti dei tifosi, secondo lui è uno dei calciatori più odiati per il suo modo di giocare, che definisce pesante e sporco. “È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno dei giocatori più odiati nel mondo del pallone. E penso che sia così. Penso sia dovuto al mio modo di giocare ma è ciò che mi ha portato ad essere il giocatore che sono oggi e ad essere dove sono. Le altre persone mi conoscono per come sono davvero, fuori dal campo. Sono una persona molto umile che apprezza tutto nella vita”. Il Jordi fuori dal campo, però, non ha niente a che fare con ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) La stella del, durante un’intervista ai microfoni di “Movista +” ha ammesso che, nonostante sia diventato uno tra i preferiti dei tifosi, secondo lui è uno deipiùper il suo modo di giocare, che definisce pesante e sporco. “È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno dei giocatori piùnel mondo del pallone. E penso che sia così. Penso sia dovuto al mio modo di giocare ma è ciò che mi ha portato adil giocatore che sono oggi e addove sono. Le altre persone mi conoscono per come sono davvero, fuori dal campo. Sono una persona molto umile che apprezza tutto nella vita”. Ilfuori dal campo, però, non ha niente a che fare con ...

milanvoice_ACM : RT @sportface2016: #Barcellona, #JordiAlba ammette: 'So di essere uno dei giocatori più odiati' - sportface2016 : #Barcellona, #JordiAlba ammette: 'So di essere uno dei giocatori più odiati' - pergamo_rob : @iamjohnnystone Firpo tranquillamente titolare da noi tra l'altro. Davvero non mi aspettavo che andasse al Milan, p… -