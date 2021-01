Auto elettriche, i dubbi di Tavares e De Meo: “Non tutti possono permettersele” (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo quelli sollevati dai manager giapponesi e tedeschi, ora a esprimere alcune perplessità sulle Auto elettriche sono i capitani dell’industria Automobilistica francese. “La sfida non è solo offrire vetture pulite, ma anche accessibili per i nostri clienti”, aveva detto la scorsa settimana Carlos Tavares, numero uno di Stellantis: “Abbiamo la tecnologia e le capacità produttive per l’elettrificazione dei nostri modelli, ma dobbiamo fare in modo che siano sufficientemente convenienti rispetto al potere d’acquisto dei cittadini”, ha detto il manager portoghese. “Sapete che l’elettrificazione comporta un forte incremento del costo”, ha ribadito Tavares: “Quindi, o le aziende si mettono da sole in difficoltà perché riducono i margini o aumentano i prezzi per proteggere la marginalità, e in questo caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo quelli sollevati dai manager giapponesi e tedeschi, ora a esprimere alcune perplessità sullesono i capitani dell’industriamobilistica francese. “La sfida non è solo offrire vetture pulite, ma anche accessibili per i nostri clienti”, aveva detto la scorsa settimana Carlos, numero uno di Stellantis: “Abbiamo la tecnologia e le capacità produttive per l’elettrificazione dei nostri modelli, ma dobbiamo fare in modo che siano sufficientemente convenienti rispetto al potere d’acquisto dei cittadini”, ha detto il manager portoghese. “Sapete che l’elettrificazione comporta un forte incremento del costo”, ha ribadito: “Quindi, o le aziende si mettono da sole in difficoltà perché riducono i margini o aumentano i prezzi per proteggere la marginalità, e in questo caso ...

