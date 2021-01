Vaccini, “nel contratto firmato dall’Ue con Pfizer le penali in caso di ritardo scattano solo a fine trimestre (e non sono automatiche)” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il contratto firmato dalla Commissione europea con Pfizer, così come quelli siglati con le altre multinazionali impegnate nella produzione del vaccino, non prevede delle penali automatiche in caso di ritardi nelle consegne. Un dettaglio, contenute nell’atto secretato finito a disposizione dell’Avvocatura dello Stato e rivelato dal Corriere della Sera, che spiega perché le inadempienze della casa farmaceutica saranno difficilmente contestabili da parte degli Stati membri. La contromossa annunciata dall’Italia dovrebbe partire proprio oggi (lunedì) su tre direttrici: una diffida per inadempimento da presentare in Italia, un esposto ai pm per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle Regioni al foro di Bruxelles per inadempimento. Un’iniziativa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildalla Commissione europea con, così come quelli siglati con le altre multinazionali impegnate nella produzione del vaccino, non prevede delleindi ritardi nelle consegne. Un dettaglio, contenute nell’atto secretato finito a disposizione dell’Avvocatura dello Stato e rivelato dal Corriere della Sera, che spiega perché le inadempienze della casa farmaceutica saranno difficilmente contestabili da parte degli Stati membri. La contromossa annunciata dall’Italia dovrebbe partire proprio oggi (lunedì) su tre direttrici: una diffida per inadempimento da presentare in Italia, un esposto ai pm per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle Regioni al foro di Bruxelles per inadempimento. Un’iniziativa che ...

