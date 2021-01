USA, indice Fed di Dallas cala a gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a peggiorare l’attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di gennaio, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a 7 punti rispetto ai 10,5 del mese precedente. L’indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è crollato da 26,8 da 4,6 punti. I nuovi ordini sono diminuiti di di 13 punti a 6,3 così come il tasso di crescita dell’indice ordini è sceso da 15,9 a 5,9 punti. L’indice di utilizzo della capacità è calato da 10 a 9,2 punti, mentre l’indice delle consegne da 23,4 a 13,5. Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a peggiorare l’attività delle fabbriche nel Distretto dinel mese di, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L’generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di, si è portato a 7 punti rispetto ai 10,5 del mese precedente. L’di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è crollato da 26,8 da 4,6 punti. I nuovi ordini sono diminuiti di di 13 punti a 6,3 così come il tasso di crescita dell’ordini è sceso da 15,9 a 5,9 punti. L’di utilizzo della capacità èto da 10 a 9,2 punti, mentre l’delle consegne da 23,4 a 13,5.

USA, indice Fed di Dallas cala a gennaio

Continua a peggiorare l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di gennaio, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto ...

