Santillo a Castel Volturno M5S | “Trasformare degrado in occasioni di sviluppo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Insieme al Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia abbiamo trascorso una mattinata molto intensa di lavoro. Oltre al proficuo incontro con le forze dell’ordine nella sede della Polizia Stradale di Caserta Nord, ritengo fondamentale da un punto di vista simbolico la visita all’ ex Hotel Houston all’ingresso del Capoluogo, che rappresenta un bigliettino da visita inaccettabile per tutti i casertani.” A dichiararlo è il Senatore del Movimento 5 Stelle Agostino, a margine del tour di Caserta e, con il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia. “La struttura dell’ex Hotel Houston, che versa in uno stato di abbandono etotale, è attualmente oggetto di un’ asta giudiziaria. Abbiamo tutta l’intenzione di seguire attentamente la situazione, ...