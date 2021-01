Sanremo 2021, chi saranno i superospiti: l’indiscrezione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nomi di punta del panorama musicale italiano potrebbero calcare il palco dell'Ariston durante il corso delle cinque serate L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nomi di punta del panorama musicale italiano potrebbero calcare il palco dell'Ariston durante il corso delle cinque serate L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - RaiPlay : Vi erano mancati? ?? Il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus, Fiorello e il mitico Vincenzo Molli… - chetempochefa : -'Ma Sanremo si fa o no?' -'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera... sarà i disastro totale perché q… - NewsLeonardo : Sanremo 2021, Amadeus: “Il pubblico su una nave? Ci stiamo lavorando” - naoisme1 : RT @Ri_Ghetto: “Il 2021 non potrà essere peggio del 2020” L’Italia che a gennaio 2021 rischia di rimanere senza Olimpiadi e senza Sanremo:… -