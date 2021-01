Repubblica e la mossa disperata di Gattuso: gettare nella mischia Mertens e Osimhen convalescenti (Di lunedì 25 gennaio 2021) A condannare Gattuso in Verona-Napoli, scrive Repubblica Napoli, è stato il crollo di Bakayoko, che avrebbe dovuto fare argine a centrocampo. “Ma a condannare Gattuso è stato il crollo di Bakayoko, che avrebbe dovuto fare da argine davanti alla difesa e che s’è invece fatto saltare dagli avversari con troppa difficoltà: mettendo in difficoltà tutti i suoi compagni”. Gli equilibri della squadra si sono sbriciolati ed è arrivato il pareggio del Verona, che ha cambiato l’inerzia della sfida. Il secondo tempo, continua il quotidiano, “è diventato un tormento, per il Napoli”. Poi la mossa della disperazione di Gattuso: inserire Mertens e Osimhen, ancora convalescenti. “Gli azzurri hanno pagato pure la stanchezza per la Supercoppa Italiana e non è servita la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) A condannarein Verona-Napoli, scriveNapoli, è stato il crollo di Bakayoko, che avrebbe dovuto fare argine a centrocampo. “Ma a condannareè stato il crollo di Bakayoko, che avrebbe dovuto fare da argine davanti alla difesa e che s’è invece fatto saltare dagli avversari con troppa difficoltà: mettendo in difficoltà tutti i suoi compagni”. Gli equilibri della squadra si sono sbriciolati ed è arrivato il pareggio del Verona, che ha cambiato l’inerzia della sfida. Il secondo tempo, continua il quotidiano, “è diventato un tormento, per il Napoli”. Poi ladella disperazione di: inserire, ancora. “Gli azzurri hanno pagato pure la stanchezza per la Supercoppa Italiana e non è servita la ...

Sebla991 : RT @salvinimi: Con la mossa di mettere Berlusconi come presidente della Repubblica, Salvini tenta di eliminare per sempre la prostituzione… - napolista : Repubblica e la mossa disperata di Gattuso: gettare nella mischia #Mertens e #Osimhen convalescenti Entrambi sono “… - incostante_enza : RT @salvinimi: Con la mossa di mettere Berlusconi come presidente della Repubblica, Salvini tenta di eliminare per sempre la prostituzione… - Penelope48a : RT @salvinimi: Con la mossa di mettere Berlusconi come presidente della Repubblica, Salvini tenta di eliminare per sempre la prostituzione… - AdrianFoma : RT @salvinimi: Con la mossa di mettere Berlusconi come presidente della Repubblica, Salvini tenta di eliminare per sempre la prostituzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica mossa Garry Kasparov, l'ultima mossa del re degli scacchi la Repubblica Corbo: "Napoli, 5 osservazioni da fare. Zona Champions o addio sogni"

Antonio Corbo propone cinque osservazioni sul Napoli, la squadra azzurra sembra aver perso la bussola: 'Il Napoli è un flipper spento o guasto'.

Dzeko non cambia idea, la Roma pure. Il matrimonio è finito, ma il tempo stringe

La mediazione dei compagni per provare a ricucire lo strappo tra l'attaccante e Fonseca non è servita, il bosniaco si è presentato a ...

Antonio Corbo propone cinque osservazioni sul Napoli, la squadra azzurra sembra aver perso la bussola: 'Il Napoli è un flipper spento o guasto'.La mediazione dei compagni per provare a ricucire lo strappo tra l'attaccante e Fonseca non è servita, il bosniaco si è presentato a ...