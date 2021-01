Real Madrid, Zidane in bilico: contatti con Nagelsmann del Lipsia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Real Madrid valuta la posizione di Zinedine Zidane: l’allenatore francese è a rischio. contatti con Julian Nagelsmann del Lipsia Il Real Madrid sta valutano la posizione di Zinedine Zidane in vista della prossima stagione, a causa di risultati altalenanti e deludenti. Come riportato dalla Bild, in caso di esonero il presidente Florentino Perez ha già la soluzione: Julian Nagelsmann del Lipsia. Potrebbe essere il 33enne il sostituto di Zizou. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilvaluta la posizione di Zinedine: l’allenatore francese è a rischio.con JuliandelIlsta valutano la posizione di Zinedinein vista della prossima stagione, a causa di risultati altalenanti e deludenti. Come riportato dalla Bild, in caso di esonero il presidente Florentino Perez ha già la soluzione: Juliandel. Potrebbe essere il 33enne il sostituto di Zizou. Leggi su Calcionews24.com

