Pirlo | con la Spal largo ai giovani | ecco Di Pardo e Dragusin?

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il mercoledì bianconero è dedicato alla coppa Italia, in una stagione tritatutto che ha già mandato in archivio il contenuto dell'ultima settimana, dalla sconfitta con l'Inter di domenica scorsa, al ...

ZZiliani : L’avevo già scritto dopo due mancate espulsioni di #Bentancur, ma oggi con #Arthur c’è stata l’ufficialità: quando… - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - forumJuventus : [CT] Juve, il centrocampo a 3 funziona: Arthur costruttore, McKennie invasore e Bentancur a fare da scudo ?… - DamianoMassimo1 : Secondo voi con Pirlo e l'anno della della Juve? - IvanBiancoNeroJ : @paolorossi1965 Ad oggi, acquisto azzeccatissimo: giovane, forte, molto volenteroso, in campo sta col sorriso stamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo con

«La Juventus non ha identità – dice – Fa fatica a trovarla come tante altre squadre ma è un periodo complicato». Galeone passa poi alle antagoniste. LEGGI ANCHE >>> Scamacca, l’ultima richiesta del Sa ...Uscito anzitempo nella gara di ieri contro il Bologna, Leonardo Bonucci non ha comunque riscontrato particolari problemi ...