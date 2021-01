Ospedali | in agitazione i lavoratori dei bar I sindacati | ' Slittato il pagamento degli stipendi'

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali agitazione

CesenaToday

Tragedia ieri sera lungo la strada dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Un uomo in bicicletta è stato investito da una donna alla guida di una Peugeot 107 ed è morto sul colpo a causa del violent ...Sull’arrivo in ospedale e la morte di Luca Ventre il personale medico interrogato dalla Procura di Montevideo fornisce tre versioni diverse e ...