Manninger: “La Juve è la squadra più forte al mondo. Conte? Un vincente, ha cambiato tutto” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Adesso la vita lo ha portato lontano dal calcio, e l’austriaco fa l’arredatore e si diletta a pescare, ma in passato è stato anche portiere del Siena e della Juventus. Intervistato dal ‘Corriere di Torino’, Alexander Manninger ha parlato del suo nuovo passatempo con grande orgoglio: “Sono un uomo fortunato. Dopo il ritiro ho scelto una vita tranquilla in Austria. In settimana ristrutturo e arredo appartamenti, il sabato e la domenica vado a sciare. Finalmente ho weekend normali. Poter fare quel che si vuole cambia la vita. Ogni tanto faccio anche il falegname, è stato il mio primo lavoro, poi ho scelto il calcio perché volevo realizzare un sogno”. nonostante i tanti momenti altalenanti, la Juventus è stata la sua casa per quattro anni, e così ne ha parlato il portiere: “Mi manca anche la Juve: la considero la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Adesso la vita lo ha portato lontano dal calcio, e l’austriaco fa l’arredatore e si diletta a pescare, ma in passato è stato anche portiere del Siena e dellantus. Intervistato dal ‘Corriere di Torino’, Alexanderha parlato del suo nuovo passatempo con grande orgoglio: “Sono un uomo fortunato. Dopo il ritiro ho scelto una vita tranquilla in Austria. In settimana ristrutturo e arredo appartamenti, il sabato e la domenica vado a sciare. Finalmente ho weekend normali. Poter fare quel che si vuole cambia la vita. Ogni tanto faccio anche il falegname, è stato il mio primo lavoro, poi ho scelto il calcio perché volevo realizzare un sogno”. nonostante i tanti momenti altalenanti, lantus è stata la sua casa per quattro anni, e così ne ha parlato il portiere: “Mi manca anche la: la considero la ...

