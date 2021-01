Le due vie del governo Il tracciato è fissato

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Riuscire a stare in piedi non significa che si riesca a camminare. Così è per Conte. Tutto dipende da quel che riuscirà a combinare nei prossimi tre/quattro giorni: il tempo concessogli – si dice – da Mattarella e, comunque, il tempo ragionevole a sua disposizione per non far incancrenire la situazione. L’esito dell’operazione, volta a consolidare la maggioranza raccogliticcia di oggi in un’organizzazione strutturata, è incerto, ma il. Preclusasi la strada di una riconciliazione con Renzi, se non vuole salire sulle montagne russe deve appunto allargare, e consolidare la maggioranza. Ma come?