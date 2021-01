Israele in lockdown, scontri tra polizia e ortodossi: un bus dato alle fiamme (Video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Israele ai tempi del lockdown ha un grosso problema con gli ebrei ultra-ortodossi che non accettano in nessuno modo di sottostare alle misure restrittive imposte dal governo di Tel Aviv. Così la scorsa notte le forze dell’ordine israeliane hanno dovuto affrontare migliaia di manifestanti inferociti ad Ashdod e Gerusalemme. La polizia ha cercato di chiudere alcune scuole religiose, rimaste aperte nonostante i divieti. Di qui la reazione scomposta. Ad Ashdod, città costiera, gli agenti si sono scontrati con decine di persone fuori da una scuola ortodossa. A Gerusalemme le forze dell’ordine sono ricorse ai gas lacrimogeni per cercare di disperdere centinaia di manifestanti. Il bilancio finale degli scontri, stando a quanto riportato dai media israeliani, è stato di cinque ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen –ai tempi delha un grosso problema con gli ebrei ultra-che non accettano in nessuno modo di sottostaremisure restrittive imposte dal governo di Tel Aviv. Così la scorsa notte le forze dell’ordine israeliane hanno dovuto affrontare migliaia di manifestanti inferociti ad Ashdod e Gerusalemme. Laha cercato di chiudere alcune scuole religiose, rimaste aperte nonostante i divieti. Di qui la reazione scomposta. Ad Ashdod, città costiera, gli agenti si sono scontrati con decine di persone fuori da una scuola ortodossa. A Gerusalemme le forze dell’ordine sono ricorse ai gas lacrimogeni per cercare di disperdere centinaia di manifestanti. Il bilancio finale degli, stando a quanto riportato dai media israeliani, è stato di cinque ...

