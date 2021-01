Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gira, gira, si ritorna al punto di partenza perché i ?responsabili? non vengono allo scoperto e le elezioni anticipate sarebbero un disastro per il Paese perché Bruxelles... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gira, gira, si ritorna al punto di partenza perché i ?responsabili? non vengono allo scoperto e le elezioni anticipate sarebbero un disastro per il Paese perché Bruxelles...

News24_it : RT @ilmessaggeroit: Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier - DanyEffe83 : RT @ilmessaggeroit: Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier - ilmessaggeroit : Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier - DesertoSiderale : @ildisagioh Che vergogna ieri Fontana e la Moratti (ridicola) abbaiavano contro il governo per i danni da zona ross… - funkbit85 : RT @Franco88386632: @DaniSbrollini @TeresaBellanova Sui giornali non ci andrai per gossip, ma per esserti resa complice dell'atto piu irres… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo resa Governo, resa di Conte: ter con Renzi, Pd e M5S spingono il premier Il Messaggero Italia, il rischio di un futuro tribale

Un estratto dalle conclusooni dell'ultimo libro di Mario Benedetto "Evoluzione tribale - La crisi della società in un futuro più passato di quanto immaginiamo". Un saggio-provocazione, edito dalla Lui ...

Governo: i dubbi di Conte, ma cresce il pressing di Pd e M5s per un conte ter

I renziani restano alla finestra, il Movimento 5 stelle è contrario ad un ritorno dell'ex premier nell'alveo della maggioranza ma è tutto in divenire. La posizione che maturata all'interno del Movimen ...

Un estratto dalle conclusooni dell'ultimo libro di Mario Benedetto "Evoluzione tribale - La crisi della società in un futuro più passato di quanto immaginiamo". Un saggio-provocazione, edito dalla Lui ...I renziani restano alla finestra, il Movimento 5 stelle è contrario ad un ritorno dell'ex premier nell'alveo della maggioranza ma è tutto in divenire. La posizione che maturata all'interno del Movimen ...