Governo: Nannicini, ‘Conte si dimetta e poi riprendere dialogo con Iv’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Conte dovrebbe dimettersi, aiuterebbe a sbrogliare la matassa e rafforzerebbe anche lui”. Lo dice il senatore Pd, Tommaso Nannicini, in un’intervista a FanPage.“Il Presidente del Consiglio-continua- è stato un punto di equilibrio e può continuare a esserlo, ma dipende anche da lui. Per me il tema non sono i nomi, ma il programma di legislatura. Con la premessa che secondo me serve un Governo politico. Non vorrei che dopo la caccia ai transfughi partisse la caccia ai tecnici. Non è quello che serve”. Con Renzi si può dialogare, sostiene Nannicini, “se si mettono da parte veti e personalismi, non è tardi per riaprire il dialogo, partendo dalla maggioranza che ha dato vita al Conte bis e provando ad allargarla per trovare un Governo all’altezza della fase drammatica che stiamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Conte dovrebbe dimettersi, aiuterebbe a sbrogliare la matassa e rafforzerebbe anche lui”. Lo dice il senatore Pd, Tommaso, in un’intervista a FanPage.“Il Presidente del Consiglio-continua- è stato un punto di equilibrio e può continuare a esserlo, ma dipende anche da lui. Per me il tema non sono i nomi, ma il programma di legislatura. Con la premessa che secondo me serve unpolitico. Non vorrei che dopo la caccia ai transfughi partisse la caccia ai tecnici. Non è quello che serve”. Con Renzi si può dialogare, sostiene, “se si mettono da parte veti e personalismi, non è tardi per riaprire il, partendo dalla maggioranza che ha dato vita al Conte bis e provando ad allargarla per trovare unall’altezza della fase drammatica che stiamo ...

infoitinterno : Crisi di governo, Nannicini (Pd): “Conte deve dimettersi e poi riprendere dialogo con Italia Viva” - fanpage : #crisidigoverno, “Se si mettono da parte veti e personalismi, non è tardi per riaprire il dialogo”. La nostra inter… - VIGELLI : Concordo con Nannicini PD in quasi tutto, un articolo che entra nel vivo e che non può passare inosservato. Il PD è… - donalduck70 : @nzingaretti Segretario, ma basta con questi annunci vuoti di contenuti, dal solo sapore propagandistico, come un g… - rosarioT1970 : RT @ilfoglio_it: Agenda per una svolta di governo. Oggi sul Foglio l'intervento di Tommaso Nannicini -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Nannicini **Governo: Nannicini, 'Pd non può diventare sesta stella del M5s'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Governo: Nannicini, ‘Conte si dimetta e poi riprendere dialogo con Iv’

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Conte dovrebbe dimettersi, aiuterebbe a sbrogliare la matassa e rafforzerebbe anche lui”. Lo dice il senatore Pd, Tommaso Nannicini, in un’intervista a FanPage. “Il Presid ...

Crisi di governo, Nannicini (Pd): “Conte deve dimettersi e poi riprendere dialogo con Italia Viva”

Il senatore del Pd, Tommaso Nannicini, in un’intervista a Fanpage.it sottolinea il ruolo di Giuseppe Conte – “è stato un punto di equilibrio e può continuare a esserlo” – ma suggerisce al presidente d ...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Conte dovrebbe dimettersi, aiuterebbe a sbrogliare la matassa e rafforzerebbe anche lui”. Lo dice il senatore Pd, Tommaso Nannicini, in un’intervista a FanPage. “Il Presid ...Il senatore del Pd, Tommaso Nannicini, in un’intervista a Fanpage.it sottolinea il ruolo di Giuseppe Conte – “è stato un punto di equilibrio e può continuare a esserlo” – ma suggerisce al presidente d ...