GameStop vola in borsa sulla scia di uno short squeeze

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Tele) – Continua il rally esplosivo di, che si attesta a 105,5, in rialzo del 64,84%. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 148,1 e successiva a quota 222,3. Supporto a 73,92. Il rialzo, nonostante il boom dei videogame durante la pandemia, non sarebbe sostenuto dai fondamentali del titolo. Secondo quanto ricostruito da CNBC,è diventato un argomento caldo nelle chat online, su Twitter e Reddit poiché alcuni investitori al dettaglio e day trader stanno mirando a spingere le azioni più in alto possibile e spingere fuori dal mercato i venditori allo scoperto. Le azioni disono aumentate di oltre il 600% solamente a gennaio e di oltre l’800% in tre mesi, in quanto valevano solo 6 dollari quattro mesi fa. Il balzo odierno è ...