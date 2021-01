Elisabetta Canalis, una bomba | Vestitino nero e aderente: la 40enne è perfetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Elisabetta Canalis ha improvvisamente cambiato look, facendo restare senza parole i fans. Siete curiosi di vederla in questa nuova veste? La bellissima showgirl ha infatti sin dall’inizio affascinato il pubblico soprattutto maschile. Il merito è senz’altro della sua bellezza, ma anche la sua bravura e la sua tenacia hanno certamente fatto la loro parte. Attualmente, la Canalis vive negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia, e continua incessantemente a condividere con i suoi fans gli attimi della sua quotidianità. Ecco cosa ci ha comunicato recentemente la bella soubrette. Vediamolo insieme. Elisabetta Canalis e un nuovo look: sorpresa per i fans Sul suo profilo Instagram, Elisabetta Canalis ha infatti pubblicato un suo scatto recentissimo nel quale ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)ha improvvisamente cambiato look, facendo restare senza parole i fans. Siete curiosi di vederla in questa nuova veste? La bellissima showgirl ha infatti sin dall’inizio affascinato il pubblico soprattutto maschile. Il merito è senz’altro della sua bellezza, ma anche la sua bravura e la sua tenacia hanno certamente fatto la loro parte. Attualmente, lavive negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia, e continua incessantemente a condividere con i suoi fans gli attimi della sua quotidianità. Ecco cosa ci ha comunicato recentemente la bella soubrette. Vediamolo insieme.e un nuovo look: sorpresa per i fans Sul suo profilo Instagram,ha infatti pubblicato un suo scatto recentissimo nel quale ...

lillydessi : I segreti del fisico di Elisabetta Canalis sono nella sua fitness routine (da copiare alla lettera) - Elle… - Luca_zone : Torna il sereno tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: pace fatta tra le due ex veline secondo #ognimattina - gcomegiumangi : Maccheroni di Padre Pio is the new pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - faicometipare : Per colpa di Elisabetta Canalis ogni volta che leggo la parola pandemia mi viene da ridere - Antoniadadda : @Iperborea_ Ec = Elisabetta Canalis ? Non capisco ? Antonella Mosetti del gfvip1 ? -