De Siervo: “Su Amazon siamo combattuti” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ad della Lega di serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento ha parlato dell’interessamento di Amazon sul mondo del calcio “siamo combattuti. Il nostro obbiettivo è massimizzare da un lato e di avere tutte le partite su un’unica piattaforma per non costringere il tifoso ad inseguire le partite. L’interesse di un colosso come Amazon, che ha fatto esperienza sulla Premier ed ha comprato i diritti della Champions in Germania e in Italia, c’è, dovremo capire se avrà la forza per competere e acquistare più pacchetti del nostro bando”. Per quanto riguarda i diritti internazionali De Siervo ha invece spiegato: “Questo è un anno dove ci sono difficoltà in qualunque settore, e chiunque cerca di negoziare al ribasso. È un momento difficile ma questo non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ad della Lega di serie A, Luigi De, ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento ha parlato dell’interessamento disul mondo del calcio “. Il nostro obbiettivo è massimizzare da un lato e di avere tutte le partite su un’unica piattaforma per non costringere il tifoso ad inseguire le partite. L’interesse di un colosso come, che ha fatto esperienza sulla Premier ed ha comprato i diritti della Champions in Germania e in Italia, c’è, dovremo capire se avrà la forza per competere e acquistare più pacchetti del nostro bando”. Per quanto riguarda i diritti internazionali Deha invece spiegato: “Questo è un anno dove ci sono difficoltà in qualunque settore, e chiunque cerca di negoziare al ribasso. È un momento difficile ma questo non ...

napolista : #DeSiervo: “Su Amazon siamo combattuti” L’ad della Lega a Gr Parlamento “Dovremo capire se avrà la forza per compe… - FiorentinaUno : ANCORA DE SIERVO, Serie A su Amazon' Siamo combattuti' - - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: De Siervo: 'Proporremo a #Spadafora di far tornare allo stadio i vaccinati. Rischiamo perdite per 1,2 miliardi. Su #Amazon ..… - cmdotcom : De Siervo: 'Proporremo a #Spadafora di far tornare allo stadio i vaccinati. Rischiamo perdite per 1,2 miliardi. Su… - emamarro : RT @CalcioFinanza: De Siervo: «Amazon guarda alla Serie A: vedremo se farà offerte» -