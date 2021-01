Crisi di governo, Cdm domani alle 9 poi Conte da Mattarella per dimissioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – È convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa la comunicazione arrivata in serata da Palazzo Chigi. Diversi i possibili scenari aperti dalla formalizzazione della Crisi con la palla che passa al Capo dello Stato il quale, accettate con riserva le dimissioni di Conte, con tutta probabilità, opterà per avvalersi della consultazione dei gruppi parlamentari avviando consultazioni lampo con tutte le forze politiche. Se Conte dimostrerà di avere una maggioranza operativa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – È convocato permattinaore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe, comunicherà la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio. Questa la comunicazione arrivata in serata da Palazzo Chigi. Diversi i possibili scenari aperti dalla formalizzazione dellacon la palla che passa al Capo dello Stato il quale, accettate con riserva ledi, con tutta probabilità, opterà per avvalersi della consultazione dei gruppi parlamentari avviando consultazioni lampo con tutte le forze politiche. Sedimostrerà di avere una maggioranza operativa ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - memoriouis : RT @overallbi: Se siete contenti per le #dimissioni di @GiuseppeConteIT allora siete dei folli che si divertono a vedere bruciare il mondo… - alkhimiyah : RT @RagnarKimi: Con questa mega puttanata di Massimo Franco ad #ottoemezzo le ho sentite tutte. La colpa della crisi di governo è del #m5s.… -