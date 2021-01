Crespo, primo titolo Benitez, addio Cina (Di lunedì 25 gennaio 2021) In una finale tutta argentina, il Defensa y Justicia allenato da Hernan Crespo, 45 anni, ha vinto la Coppa Sudamericana battendo 3 - 0 il Lanus. Il club della città di Florencio Varela conquista il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) In una finale tutta argentina, il Defensa y Justicia allenato da Hernan, 45 anni, ha vinto la Coppa Sudamericana battendo 3 - 0 il Lanus. Il club della città di Florencio Varela conquista il ...

