Come pulire la muffa dalla doccia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Senza dubbio ognuno di noi ama, tornando a casa la sera, concedersi una bella doccia, dopo una lunga giornata di lavoro, studio o svago. Ma cosa succede, se una volta entrati in doccia, finiamo per essere avvolti dalla muffa e dai cattivi odori? Questo problema è piuttosto comune, dato che le docce sono un luogo dove per via dell'umidità si formano facilmente muffe e calcare. Per risolvere questo problema è necessario mantenere una perfetta pulizia di questa area del vostro bagno, in modo da evitare che lo sporco e i germi si accumulino. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo offrirvi una soluzione del tutto naturale. credit: Youtube/ChiaraMonique Ciò che vi servirà è: 1. Acqua calda 2. Bicarbonato di sodio 3. Aceto bianco di vino 4. Un contenitore spray 5. Uno spazzolino da denti Per quanto riguarda invece la ...

