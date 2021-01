Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il lockdown mette in crisi coppie e matrimoni: secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani nel 2020 c’è stato un aumento delle separazioni rispetto al 2019 del 60%. Di queste ben il 40% sarebbero state generate dall’infedeltà coniugale, compresa quella virtuale. “Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata che è poi la fonte di tutti i problemi principali che ci sono all’interno di una coppia”, spiega all’ANSA Matteo Santini, avvocato e presidente dell’Associazione nazionale avvocati divorzisti e direttore scientifico Centro Studi ricerche diritto alla famiglia e minori. “Un conto è condividere i weekend e le sere - continua l’avvocato - un conto è condividere l’intera giornata con tutti i problemi relativi all’emergenza sanitaria: stress sanitario per la malattia, mancanza di lavoro, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilmette in crisi coppie e matrimoni: secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani nel 2020 c’è stato un aumento dellerispetto al 2019 del 60%. Di queste ben il 40% sarebbero state generate dall’infedeltà coniugale, compresa quella virtuale. “Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata che è poi la fonte di tutti i problemi principali che ci sono all’interno di una coppia”, spiega all’ANSA Matteo Santini, avvocato e presidente dell’Associazione nazionale avvocati divorzisti e direttore scientifico Centro Studi ricerche diritto alla famiglia e minori. “Un conto è condividere i weekend e le sere - continua l’avvocato - un conto è condividere l’intera giornata con tutti i problemi relativi all’emergenza sanitaria: stress sanitario per la malattia, mancanza di lavoro, ...

Meteo1970 : Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting) - mauroquesito63 : RT @HuffPostItalia: Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting) - HuffPostItalia : Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting) - Noncredopropri0 : RT @Camillamariani4: Lo so che è tutto uno schifo, stiamo per fare il botto, e sto pure nella prima zona rossa d'Italia, un anno di lockdow… - FieroITALIANO1 : Seee ...col ca@@o !! #Coronavirus, #WalterRicciardi: '#Lockdownduro per un mese per tutti. Colori sbagliati e poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Col lockdown Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting) L'HuffPost Col lockdown +60% di separazioni: è boom di tradimenti (e di sexting)

Il lockdown mette in crisi coppie e matrimoni: secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani nel 2020 c’è stato un aumento delle separazioni rispetto al 2019 del 60%. Di queste ben il 40% sareb ...

Zona rossa in Lombardia, esposto in Procura del Codacons: "Grave errore della Regione"

L'associazione dei consumatori attacca il Pirellone: "Danneggiati i cittadini". I governatori leghisti chiedono di rivedere i criteri per l'assegnazione dei colori ...

Il lockdown mette in crisi coppie e matrimoni: secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani nel 2020 c’è stato un aumento delle separazioni rispetto al 2019 del 60%. Di queste ben il 40% sareb ...L'associazione dei consumatori attacca il Pirellone: "Danneggiati i cittadini". I governatori leghisti chiedono di rivedere i criteri per l'assegnazione dei colori ...