Calciomercato Inter: Dzeko, il sogno di Conte resterà nel cassetto? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo screzio alla Roma tra Edin Dzeko e mister Paulo Fonseca (che al club giallorosso sperano ancora di far rientrare, almeno per giungere insieme sino al termine della stagione) ha riacceso uno dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo screzio alla Roma tra Edine mister Paulo Fonseca (che al club giallorosso sperano ancora di far rientrare, almeno per giungere insieme sino al termine della stagione) ha riacceso uno dei ...

DiMarzio : Kwadwo @Asabob20 (negli ultimi 8 anni prima @juventusfc e poi @Inter) verso il @CagliariCalcio #Asamoah #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Kwadwo @Asabob20 oggi sbarca a #Cagliari: il #calciomercato di @tommasogiulini per il suo @CagliariCalcio si tinge… - capuanogio : I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°)… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Conte: 'Voglio un'#Inter cinica e determinata. Il #Milan non è solo #Ibra' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Suning in crisi: giocatori e allenatore del #Jiangsu senza stipendi da mesi, gli stranieri disertano gli allenamenti #Inter… -