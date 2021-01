A Caccamo lutto cittadino per la 17enne trovata morta in un burrone

(Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – Lutto cittadino da oggi a Caccamo, piccolo centro in provincia di Palermo sconvolto dalla morte della 17enne il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo a seguito delle indicazioni del fidanzato.

Interrogato per tutta la notte, il 19enne non ha confessato. Ascoltati gli amici: litigio per gelosia la sera della tragedia ...Era al quarto anno di scuola superiore. Studiava Scienze Umane e aveva la passione per la danza. Era bella Roberta Siragusa, amata dalla sua famiglia. Era piena di amici e di sogni. «Non ...