Traffico Roma del 24-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’appuntamento con ilè stata da poco riaperto la tangenziale est prima chiusa per un incidente in direzione San Giovanni all’altezza della Batteria Nomentana altri due incidenti sono segnalati al momento della polizia locale su viale dello Scalo di San Lorenzo all’altezza di via degli apuani e a Centocelle in via dei Pioppi all’altezza di via delle Spighe parzialmente chiusa per allagamenti alla rustica la via Collatina all’altezza di via Giovanni capranesi direzione raccordo anulare è sempre per allagamenti sono possibili interventi su via della Magliana all’altezza di via di Valle Lupara sul viadotto della Magliana all’altezza dello svincolo di viale Isacco Newton e nella zona di Ponte Mammolo sulla via Tiburtina all’altezza della stazione metro di Santa Maria del Soccorso ricordiamo che fino alle ...