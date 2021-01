Traffico Roma del 24-01-2021 ore 16:30 (Di domenica 24 gennaio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo Peschiera a seguito di un incidente è chiuso al Traffico il tratto iniziale della galleria Giovanni XXIII direzione Salaria all’altezza dell’uscita di via Mario Fani proseguendo poi sulla tangenziale est direzione San Giovanni altro incidente all’altezza della Batteria Nomentana la strada è ancora chiusa al Traffico rallentamenti province entro sul lungo Tevere Pietra Papa per un incidente avvenuto all’incrocio con via Silvestro Gherardi intanto alle 16:30 riprendo il blocco ecologico della circolazione all’interno della fascia verde che si protrarrà fino alle 20:30 possono liberamente circolare i veicoli alimentati a metano e Gpl gli autoveicoli euro 6 a benzina i ciclomotori Euro 2 e i motocicli euro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo Peschiera a seguito di un incidente è chiuso alil tratto iniziale della galleria Giovanni XXIII direzione Salaria all’altezza dell’uscita di via Mario Fani proseguendo poi sulla tangenziale est direzione San Giovanni altro incidente all’altezza della Batteria Nomentana la strada è ancora chiusa alrallentamenti province entro sul lungo Tevere Pietra Papa per un incidente avvenuto all’incrocio con via Silvestro Gherardi intanto alle 16:30 riprendo il blocco ecologico della circolazione all’interno della fascia verde che si protrarrà fino alle 20:30 possono liberamente circolare i veicoli alimentati a metano e Gpl gli autoveicoli euro 6 a benzina i ciclomotori Euro 2 e i motocicli euro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

