Serie A, disastro Napoli: segna dopo 10 secondi, poi il Verona lo sotterra. Gattuso in crisi? (Di domenica 24 gennaio 2021) Verona (ITALPRESS) – Il Napoli crolla 3-1 contro il Verona al Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in rimonta. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d'inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l'intervento e Lozano si trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E' subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall'inizio) e gol più veloce nella storia del Napoli. Gara che appare in discesa, Verona in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilcrolla 3-1 contro ilal Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in rimonta. Eppure la squadra di, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8ad andare in vantaggio:il calcio d'inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l'intervento e Lozano si trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E' subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia dellaA (quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall'inizio) e gol più veloce nella storia del. Gara che appare in discesa,in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma ...

ShootersykEku : #Zaccagni porta a 3 le reti dei veneti,disastro totale x i campani,assieme alle milanesi,il motto 'colpa della… - CinziaEmanuelli : @GiovaValentini Ma come? Se ieri lei era già sul ponte di battaglia al grido “Elezioni! Elezioni!” perché era la li… - Shadowfam_4ever : RT @della_irene: Adoro le serie TV fantasy Lo so,sono un disastro Ho amato #TeenWolf e #Shadowhunters lo so so già che alcuni smetteranno d… - NuNuZ_00 : @GretaForse @Talkin_Hawkin Assolutamente sì, sarà un disastro. È che si vedono la promozione e la bocciatura come p… - BanewoodMeg : RT @della_irene: Adoro le serie TV fantasy Lo so,sono un disastro Ho amato #TeenWolf e #Shadowhunters lo so so già che alcuni smetteranno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie disastro Disastro Parma, due gol nelle ultime sette partite di Serie A Sampdoria News 24 Serie A, Verona-Napoli 3-1: Juric mette nei guai Gattuso

Vantaggio-lampo di Lozano, poi la squadra di Gattuso incappa in un pomeriggio disastroso e perde completamente il controllo della gara ...

Disastro in Brasile, morti 4 giocatori e il presidente del Palmas in un incidente aereo

La patria del calcio piange, ancora una volta. Poche ore fa, in Brasile, c'è stato un incidente aereo dove sono rimasti coinvolti 4 giocatori e il presidente del ...

Vantaggio-lampo di Lozano, poi la squadra di Gattuso incappa in un pomeriggio disastroso e perde completamente il controllo della gara ...La patria del calcio piange, ancora una volta. Poche ore fa, in Brasile, c'è stato un incidente aereo dove sono rimasti coinvolti 4 giocatori e il presidente del ...