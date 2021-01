Scuola, 21 studenti e 4 docenti contagiati in 24 ore, 169 persone in isolamento. Focolaio a Fuorigrotta (Di domenica 24 gennaio 2021) 21 studenti e 4 docenti delle scuole primarie positivi al Covid e 169 contatti stretti, tra Scuola e famiglia, in isolamento domiciliare. E’ il bilancio riportato dal bollettino giornaliero sui contagi nelle scuole dell’Asl Napoli 1 del 23 gennaio. Si riferisce ad una sola giornata. I casi sono stati registrati a Bagnoli e Fiorigrotta, Arenella-Vomero, Stella-San Carlo all’Arena, Avvocata-Monte Calvario-Porto e Mercato. Nella circoscrizione Vomero-Arenella 1 studente positivo e l’isolamento di 19 contatti stretti in ambito scolastico e di 2 contatti familiari (entrambi risultati già positivi al Covid). In quella San Carlo all’Arena, per 1 studente contagiato, sono finiti in quarantena 12 contatti stretti in ambito scolastico e 3 contatti familiari (di cui 2 già risultati positivi al virus). Per quanto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) 21e 4delle scuole primarie positivi al Covid e 169 contatti stretti, trae famiglia, indomiciliare. E’ il bilancio riportato dal bollettino giornaliero sui contagi nelle scuole dell’Asl Napoli 1 del 23 gennaio. Si riferisce ad una sola giornata. I casi sono stati registrati a Bagnoli e Fiorigrotta, Arenella-Vomero, Stella-San Carlo all’Arena, Avvocata-Monte Calvario-Porto e Mercato. Nella circoscrizione Vomero-Arenella 1 studente positivo e l’di 19 contatti stretti in ambito scolastico e di 2 contatti familiari (entrambi risultati già positivi al Covid). In quella San Carlo all’Arena, per 1 studente contagiato, sono finiti in quarantena 12 contatti stretti in ambito scolastico e 3 contatti familiari (di cui 2 già risultati positivi al virus). Per quanto ...

