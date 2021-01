Papu Gomez e il Siviglia | una scelta coerente per l’Atalanta

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Accordo. Può suonare come il titolo di un film d’altri tempi, ma invece c’è molto di vero in questa notizia di mercato. Non ci sono i crismi dell’ufficialità, ma le parti si sono sentite spesso nelle ultime ore. Lo ha ammesso lo stesso ds della formazione spagnola Monchi. La notizia in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalantanon cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Probabili formazioni di Bayern Monaco-, Supercoppa UEFA 2020 Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Europea, sconfitto ilL’Italia Femminile perde contro la Danimarca, l’Europeo è a rischio Sampdoria-Genoa sarà derby anche in Coppa Italia a novembre Probabili formazioni Parma – ...