Esistono vibrazioni che non fanno rumore. Eppure si sentono. Non nelle orecchie, ma nel corpo, nel cuore, nello spazio sottile tra una parola e l’altra. La chiamano memoria dell’acqua, e anche se molti scienziati la liquidano come pseudoscienza, resta una di quelle ipotesi che vale la pena tenere aperte. Perché la scienza misura ciò che può, ma la vita vibra anche al di là dei parametri. Sono stati fatti esperimenti in cui l’acqua, fotografata al microscopio dopo essere stata esposta a parole diverse, mostrava strutture molto differenti. Quando si usavano parole come “grazie” o “ti voglio bene”, i cristalli apparivano armoniosi, quasi opere d’arte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando l’acqua ascolta