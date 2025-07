Catania a Norcia si comincia a fare sul serio | al momento 24 calciatori a disposizione di Toscano

Con la prima doppia seduta, allo stadio “Filippo Micheli”, è iniziata ieri la preparazione estiva del Catania, giunto a Norcia. Mister Mimmo Toscano ha disposto e diretto lo svolgimento di programmi differenziati per due gruppi di lavoro; nel pomeriggio, allenamento concluso con una partitella su. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Catania annuncia le date del ritiro pre-campionato a Norcia - Il Catania Football Club ha reso noto tramite un comunicato ufficiale di aver definito sede e date del ritiro pre-campionato della prima squadra: rossazzurri al lavoro a Norcia da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, i primi allenamenti della stagione 2025/2026 saranno svolti allo stadio.

