Mercato Roma i giallorossi accellerano per il primo acquisto | da piano B ora El Aynaoui è in pole a centrocampo

La Roma deve accellerare sul mercato con il primo colpo: a centrocampo crescono le quote di El Aynaoui Il tempo passa e il mercato della Roma resta fermo al palo. A oggi, il club giallorosso è l’unico tra le big di Serie A a non aver ancora chiuso un acquisto vero e proprio, eccezion fatta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Roma, i giallorossi accellerano per il primo acquisto: da piano B ora El Aynaoui è in pole a centrocampo

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - Il primo passo per rifondare la Roma di Gian Piero Gasperini parte da dietro. Il tecnico piemontese, sempre fedele al suo sistema a tre in difesa, ha già chiesto rinforzi per un reparto che rischia di perdere pezzi importanti.

Roma senza Champions, il mercato spaventa i tifosi: Konè sacrificato? - Il futuro mercato estivo della Roma si deciderà nelle prossime giornate; infatti, la qualificazione alla Champions League sarà il fattore più determinante per le scelte di mercato che la società giallorossa potrà fare, sia in entrata che in uscita.

Solet shock, denunciato per violenza sessuale: è nella lista di mercato della Roma - Si è già cominciato a muovere il mercato della Roma, che passerà inevitabilmente per la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare al pubblico.

Mercato Serie B Nazionale: Roma si defila, Aukstikalnis più vicino agli Herons; il Bari annuncia il primo acquisto del mercato estivo: dalla Roma arriva Pagano; Mercato Roma, in chiusura l’acquisto di Arena: chi è il classe 2009 del Pescara.

Obiettivo cessioni, la Roma vuole anche incassare - Massara lavora per sistemare i conti: già sicuri 21 milioni grazie a Abraham, Shomurodov e Paredes. Secondo corrieredellosport.it

