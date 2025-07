Waterfront Tremestieri e Milazzo come alternativa per le crociere | le richieste del Pd all' autorità portuale

Ricco di spunti l'incontro!di ieri tra il segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, e il commissario dell’Autorità Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Al centro del confronto, numerosi temi strategici per il futuro della portualità e del territorio messinese. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: autorità - portuale - waterfront - tremestieri

