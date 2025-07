Smantellata una rete di spaccio a Giarre | eseguiti tre arresti tra i clienti anche minorenni

I finanzieri del comando provinciale etneo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania nei confronti di undici persone, accusate di aver allestito una rete di spaccio nel territorio di Giarre. Per tre indagati sono scattati gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

