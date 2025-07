Lovro Golic saluta la Roma | ufficiale il trasferimento al Mechelen a parametro zero

Lovro Golic non è più un calciatore della Roma. Tra i vari addii che hanno interessato la Primavera giallorossa in questa sessione estiva, spicca quello del difensore sloveno classe 2006, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il club capitolino. Come comunicato ufficialmente dal KV Mechelen, Golic ha firmato un contratto quadriennale con la squadra belga, che milita nella Pro League, la massima serie del calcio belga. Il trasferimento è avvenuto a parametro zero. Centrale fisico e ambidestro: il Mechelen batte la concorrenza europea. Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, il club ha presentato Golic come “un difensore centrale completo, capace di giocare sia a sinistra che a destra nella linea a quattro”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

