Lavoro TisoAccademia IC | Protocollo per emergenze climatiche è passo in avanti

Il portavoce nazionale di Accademia IC, Carmela Tiso: “Il caldo estremo non è piĂą un’eccezione. Con la CIG climatica e la valutazione del rischio meteo nei DVR, il protocollo tutela lavoratori e imprese”. “ Negli ultimi anni, le ondate di calore hanno causato infortuni gravi e persino decessi tra i lavoratori, soprattutto nei cantieri, nei campi e in altri contesti outdoor. Il protocollo firmato il 2 luglio 2025 nasce proprio da questa urgenza: non si può piĂą considerare il caldo estremo un’eccezione, ma una condizione da gestire con strumenti strutturati e condivisi. Il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, dunque rappresenta una risposta concreta all’aumento delle temperature e mira a tutelare la salute dei lavoratori, soprattutto quelli esposti all’aperto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: protocollo - tiso - accademia - lavoro

Lavoro, Tiso(Accademia IC): Protocollo per emergenze climatiche è passo in avanti.

Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Protocollo per emergenze climatiche è passo in avanti” - “Negli ultimi anni, le ondate di calore hanno causato infortuni gravi e persino decessi tra i lavoratori, soprattutto nei cantieri, nei campi e in altri contesti outdoor. Lo riporta meridiananotizie.it

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Decarbonizzazione Italia sfida da vincere” - Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Decarbonizzazione Italia sfida da vincere” “La decarbonizzazione in Italia rappresenta una sfida cruciale per affrontare il cambiamento climatico e raggiungere gli obiet ... Riporta msn.com