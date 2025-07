Giulia Honegger nuova fidanzata di Fedez? Chi è la misteriosa ragazza col volto coperto dal cappello

Roma, 16 luglio 2025 ‚Äď Il matrimonio con Chiara Ferragni appartiene ormai al passato remoto,¬†il presunto flirt con la cantante Clara √® gi√† archiviato, e ora per Fedez¬†si¬†apre una nuova parentesi sentimentale.¬†In¬† una foto pubblicata sui social il rapper milanese appare con una misteriosa ragazza dal volto coperto, nemmeno il tempo di un giallo che a smascherare la presunta nuova fiamma del rapper di Rozzano¬†¬†arriva il settimanale Chi, che li paparazza in vacanza e¬†svela il nome della nuova fiamma. Si tratta di¬† Giulia Honegger. Totalmente diversa dalla bionda ormai ex moglie,¬†Giulia Honegger, una moretta dai capelli castani e¬†occhi chiari, fa la stilista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

