James Gunn aggiorna sul futuro di Batman e Wonder Woman nel DCU

James Gunn e David Zaslav hanno condiviso nuovi aggiornamenti sul DC Universe relativi ai film The Brave and The Bold e Wonder Woman. Il franchise DCU è partito alla grande, con Superman ( qui la recensione ) ora nelle sale cinematografiche e altri film e serie TV DCU sono in lavorazione, tra cui quello con Batman quello su Wonder Woman. In una nuova intervista al NY Times, il CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dunque discusso del successo iniziale di Superman, elogiando il lavoro di Gunn e del co-CEO della DC Studios, Peter Safran, per ciò che stanno facendo con il DCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

