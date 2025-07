Vittoria Sbruzzi è rossazzurra | terzo colpo di mercato per l' Ekipe Orizzonte

Ancora un innesto importante per la prossima stagione e, soprattutto, un colpo di mercato in prospettiva. Dopo Vivian Sevenich e Claudia Marletta l’Ekipe Orizzonte accoglie in rosa anche Vittoria Sbruzzi, giocatrice universale nata il 13 febbraio 2004 a Brescia, dove ha subito iniziato a farsi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it