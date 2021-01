Navalny, la Russia scende in piazza in sua difesa (Di domenica 24 gennaio 2021) Per Navalny la Russia scende in piazza. Alcune Ong legate ai movimenti di opposizione a Putin, segnalano manifestazioni in molte zone del territorio russo. Oltre centomila persone sono scese in piazza per manifestare contro l’arresto di Navalny, avvenuto immediatamente dopo il suo ritorno a Mosca e che ora rischia fino a tredici anni di carcere. Manifestanti coraggiosi I manifestanti sono scesi in piazza contro tutte le avversità, a cominciare da quelle climatiche. In alcune parti della Russia, infatti, il termometro segnava anche -50 gradi. Ma le più gravi minacce provenivano dalle durissime leggi contro qualsiasi forma di dissenso ed in oltre 70 città le autorità avevano deciso norme severe per impedire la protesta. Nonostante tutto questo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Perlain. Alcune Ong legate ai movimenti di opposizione a Putin, segnalano manifestazioni in molte zone del territorio russo. Oltre centomila persone sono scese inper manifestare contro l’arresto di, avvenuto immediatamente dopo il suo ritorno a Mosca e che ora rischia fino a tredici anni di carcere. Manifestanti coraggiosi I manifestanti sono scesi incontro tutte le avversità, a cominciare da quelle climatiche. In alcune parti della, infatti, il termometro segnava anche -50 gradi. Ma le più gravi minacce provenivano dalle durissime leggi contro qualsiasi forma di dissenso ed in oltre 70 città le autorità avevano deciso norme severe per impedire la protesta. Nonostante tutto questo, ...

