McKennie | «Scudetto? Sarà una corsa fino alla fine Vi spiego la mia esultanza…»

Weston McKennie ha parlato dopo la sfida contro il Bologna: le parole del centrocampista statunitense sul match La Juve batte il Bologna 2 a 0 con i gol di Arthur e McKennie. Dopo la sfida, ai microfoni di Dazn è intervenuto McKennie. IMPORTANZA – «Abbiamo visto i risultati di ieri. Tutte e due le milanesi hanno perso punti. Era importante vincere oggi, ottenere i 3 punti. Sarà una corsa fino alla fine». RUOLO – «La capacità di inserimento è qualcosa che ho sempre avuto. Corro molto, riesco ad aprire spazi che i nostri giocatori riescono a sfruttare». ESULTANZA – «Ho una saetta tatuata nel dito e la mia esultanza era la bacchetta magica di Harry Potter».

