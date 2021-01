Maltempo, allerta arancione in sei regioni: pericolo valanghe in Lombardia (Di domenica 24 gennaio 2021) La Protezione civile ha diramato un avviso intermedio per Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria. Livello giallo invece in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Alto Adige e Veneto. Attesi temporali e venti forti soprattutto al Centro-Sud Leggi su tg24.sky (Di domenica 24 gennaio 2021) La Protezione civile ha diramato un avviso intermedio per Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria. Livello giallo invece in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Alto Adige e Veneto. Attesi temporali e venti forti soprattutto al Centro-Sud

