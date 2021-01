Lozano quasi alla Leao: Napoli in vantaggio dopo 10 secondi! (Di domenica 24 gennaio 2021) Il gol del vantaggio del Napoli a Verona è arrivato dopo appena 10 secondi di gioco. Al calcio d’inizio palla a Demme che con un lancio cerca lo scatto di Lozano, il messicano sfrutta il mancato intervento di Dimarco per battere Silvestri. Leao, può stare tranquillo, il record rimane il suo, contro il Sassuolo nello scorso mese di dicembre il portoghese andò in gol dopo 6 secondi. Foto: Twitter Ch.League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Il gol deldela Verona è arrivatoappena 10 secondi di gioco. Al calcio d’inizio pa Demme che con un lancio cerca lo scatto di, il messicano sfrutta il mancato intervento di Dimarco per battere Silvestri., può stare tranquillo, il record rimane il suo, contro il Sassuolo nello scorso mese di dicembre il portoghese andò in gol6 secondi. Foto: Twitter Ch.League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

