Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 24 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Torna domenica 24 gennaio 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Alessandra Mussolini, Agostina Belli e il giallo di sua madre, l’incontro tra i figli Nicolò e Jacopo Zenga. Inoltre, ci sarà il ritorno di Federico Fashion Style che affronterà le sfere insieme a sua madre. Live Non è la D’Urso streaming Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Torna domenica 24Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici sarà Alessandra Mussolini, Agostina Belli e il giallo di sua madre, l’incontro tra i figli Nicolò e Jacopo Zenga. Inoltre, ci sarà il ritorno di Federico Fashion Style che affronterà le sfere insieme a sua madre.Non è lastreaming Il programma di BarbaraNon è lastreaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta ...

acmilan : The Rossonere are in action soon. Don’t miss it, Live on the app! ?? - acmilan : ?? @MarioMandzukic9 ??? Make sure you tune in for the presentation presser. Live on the app ?? ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Una squadra che vince per 9 anni di fila non l'ha fatto tanto per fare. Non si vince a caso. E… - minseokookie : non ho neanche capito se sono ancora in live o se hanno già finito bene così - capogir : Vabbè se non vi sta bene giulia conduttrice vi ricordiamo che nessuno vi obbliga a vedere la live, P-E-S-A-N-T-I ??#tzvip -