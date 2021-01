Larissa Iapichino debutta nella moda: una bellezza da Olimpiadi (Di domenica 24 gennaio 2021) Larissa Iapichino, doppia figlia d’arte e speranza azzurra per le Olimpiadi di Tokyo 2021, scelta da un marchio top come Red Valentino (Instagram)Il 2021 sarà un anno d’oro ma anche di grandi impegno per Larissa Iapichino. La maturità a giugno, poi una probabile convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021 ma anche un ruolo nuovo. Infatti è stata scelta come volto del marchio Red Valentino, la linea giovane di uno degli stilisti più amati. A 18 anni (compiuti lo scorso giugno), la doppia figlia d’arte è lanciatissima anche se i suoi genitori, Fiona May e Gianni Iapichino, vigilano da vicino. Larissa è stata sempre abituata alla popolarità, anche se era quella della mamma che ha vinto due argenti alle Olimpiadi e due titoli mondiali (il ... Leggi su instanews (Di domenica 24 gennaio 2021), doppia figlia d’arte e speranza azzurra per ledi Tokyo 2021, scelta da un marchio top come Red Valentino (Instagram)Il 2021 sarà un anno d’oro ma anche di grandi impegno per. La maturità a giugno, poi una probabile convocazione per ledi Tokyo 2021 ma anche un ruolo nuovo. Infatti è stata scelta come volto del marchio Red Valentino, la linea giovane di uno degli stilisti più amati. A 18 anni (compiuti lo scorso giugno), la doppia figlia d’arte è lanciatissima anche se i suoi genitori, Fiona May e Gianni, vigilano da vicino.è stata sempre abituata alla popolarità, anche se era quella della mamma che ha vinto due argenti allee due titoli mondiali (il ...

