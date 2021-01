"Fin troppo facile restare vittime di sfide estreme sui social", dice la psicologa (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - “A volte è fin troppo facile restare vittime di sfide estreme sui social. Nel caso di Antonella l'età ha sicuramente giocato a suo sfavore. A dieci anni il senso del limite e della valutazione critica è molto ridotto rispetto all'età adulta”. Lo afferma all'AGI la psicologa e psicoterapeuta Maura Manca, esperta dell'età evolutiva, commentando la tragedia della bambina di Palermo morta soffocata durante un gioco su TikTok. “In Rete c'è di tutto – osserva Manca – veramente qualsiasi contenuto, da come si costruisce una bomba a come si adesca un bambino. Chi non vive dentro il web o non lo studia, difficilmente può pensare che ci siano persone che istighino al suicidio o a farsi del male, che si divertano a farlo. Invece ci sono. Come ci sono ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - “A volte è findisui. Nel caso di Antonella l'età ha sicuramente giocato a suo sfavore. A dieci anni il senso del limite e della valutazione critica è molto ridotto rispetto all'età adulta”. Lo afferma all'AGI lae psicoterapeuta Maura Manca, esperta dell'età evolutiva, commentando la tragedia della bambina di Palermo morta soffocata durante un gioco su TikTok. “In Rete c'è di tutto – osserva Manca – veramente qualsiasi contenuto, da come si costruisce una bomba a come si adesca un bambino. Chi non vive dentro il web o non lo studia, difficilmente può pensare che ci siano persone che istighino al suicidio o a farsi del male, che si divertano a farlo. Invece ci sono. Come ci sono ...

DaniloToninelli : Abbiamo perso fin troppo tempo per l’egoismo di qualcuno. Adesso avanti tutta senza esitazioni con il prossimo scos… - sulsitodisimone : 'Fin troppo facile restare vittime di sfide estreme sui social', dice la psicologa - OttaviDeborah : RT @AndFranchini: Una corda di pianoforte attaccata ad un gancio da macellaio per entrambi i genitori mi sembra una pena anche fin troppo u… - Agenzia_Italia : 'Fin troppo facile restare vittime di sfide estreme sui social', dice la psicologa - MarioOcchini : RT @AndFranchini: Una corda di pianoforte attaccata ad un gancio da macellaio per entrambi i genitori mi sembra una pena anche fin troppo u… -

Ultime Notizie dalla rete : Fin troppo "Fin troppo facile restare vittime di sfide estreme sui social", dice la psicologa AGI - Agenzia Giornalistica Italia Lourdes Leon, figlia di Madonna debutta sui social: scatti sexy e insulti ai fan

Sexy e irriverente come mamma Madonna. Miss Lourdes Maria Leon Ciccone, meglio nota come Lola, figlia 24enne della popstar, ha debuttato pochi giorni fa su Instagram e in men che non si dica ha raccol ...

TSFF 2021 – Moj Jutarnji Smeh: recensione del film

La recensione di Moj Jutarnji Smeh (Le mie risate mattutine/My Morning Laughter), il film di Marko Djordjevic al Trieste Film Festival 2021 ...

Sexy e irriverente come mamma Madonna. Miss Lourdes Maria Leon Ciccone, meglio nota come Lola, figlia 24enne della popstar, ha debuttato pochi giorni fa su Instagram e in men che non si dica ha raccol ...La recensione di Moj Jutarnji Smeh (Le mie risate mattutine/My Morning Laughter), il film di Marko Djordjevic al Trieste Film Festival 2021 ...