Feltri su Libero parlando della bimba di Palermo: “Quando il cellulare è più pericoloso di un’arma da fuoco” (Di domenica 24 gennaio 2021) Libero non perde mai – ma proprio mai – l’occasione per fare titoli fuori luogo. Stavolta al centro dell’editoriale di Vittorio Feltri c’è la questione della bambina di Palermo morta per asfissia due giorni fa. Gli organi della piccola sono stati donati per salvare altri bambini e sulla faccenda sta indagando la polizia. Tutto quello che è trapelato da fonti investigative – almeno fino ad ora – è che al cellulare della ragazzina non c’è ancora stato modo di accedere quindi quel presunto legame della sua morte con una challenge di TikTok non trova conferma in nessun modo. Questo non ha impedito a buona parte della stampa italiana di fare titoloni in cui si accusano i social. Il titolo Feltri bambina ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 24 gennaio 2021)non perde mai – ma proprio mai – l’occasione per fare titoli fuori luogo. Stavolta al centro dell’editoriale di Vittorioc’è la questionebambina dimorta per asfissia due giorni fa. Gli organipiccola sono stati donati per salvare altri bambini e sulla faccenda sta indagando la polizia. Tutto quello che è trapelato da fonti investigative – almeno fino ad ora – è che alragazzina non c’è ancora stato modo di accedere quindi quel presunto legamesua morte con una challenge di TikTok non trova conferma in nessun modo. Questo non ha impedito a buona partestampa italiana di fare titoloni in cui si accusano i social. Il titolobambina ...

