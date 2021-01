Doctor Strange | ecco perché Tilda Swinton interpreta l’Antico

Leggi su movieplayer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Come mai l'Antico, noto personaggio della Marvel, inha le fattezze dell'attrice? Come mai l'Antico, noto personaggio della Marvel, inha le fattezze dell'attrice? La cosa sollevò un piccolo polverone all'interno del fandom ai tempi, dato che nei fumetti il mentore di Stephennon solo è un uomo, ma è anche di origine tibetana. A creare problemi fu soprattutto il secondo aspetto, con accuse di whitewashing da parte di diversi internauti. In realtà fu una scelta obbligata, per due motivi: mantenendo la nazionalità tibetana la Marvel si sarebbe giocato lo sfruttamento del film sul territorio cinese, molto importante per gli incassi, e potenzialmente messo a repentaglio la …